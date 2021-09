Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Fuld fart på klimaindsats Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Fuld fart på klimaindsats

Debat Furesø - 27. september 2021 kl. 15:16 Af Niels Jørgen Brandt, Lars Carstensen, Egil Hulgaard, Henrik Christensen og Rikke Blak- Kristiansen, byrådskandidater (K) Kontakt redaktionen

Efter Klimadag på Værløse Bymidte er det svært at få armene ned. Vi er heldige at bo i en kommune med mange ressourcer og fantastiske ildsjæle. Og ambitionen på klimaområdet er høje - som de bør være i Furesø - hvilket kan ses med 26 forskellige indsatsområder for CO2 reduktion frem mod 2030. Nogle rigtig gode, andre skal der arbejdes mere med.

Men der er muligheder for at sætte farten op, og uden at det skal betales af kommunen og dermed af os borgere. Det handler om mere samarbejde med private aktører. For eksempel kan vi samarbejde med Clever og E.ON om lade-standere. Kommunen skal bare stille plads til rådighed på større offentlige parkeringspladser for flere el-biler. Også for almene boligområder er der grund til optimisme. Her står ladeoperatørerne nemlig også parat til at levere attraktive løsninger, der passer til boligområdernes behov og økonomi.

Når det handler om energirenovering af kommunens bygninger, bør vi også arbejde aktivt for mere offentligt-privat samarbejde. Virksomheder som Siemens er interesserede i at gå ind i energirenoveringsprojekter, hvor det er pengene, der spares på energiregningen, som betaler forbedringer i bygningerne. Endelig omkring madspild og cirkulær økonomi kan vi i endnu højere grad arbejde sammen med detailhandlen og gøre det en fælles synlig prioritet for kommunen. Vi borgere behøver redskaber for at blive endnu bedre til at undgå madspild. Meget handler om oplysning og om, hvordan varer mærkes og pakkes. Her spiller detailhandlen en nøglerolle. Skulle vi ikke, nu vi er i gang have en årlig Klimakonference i Furesø - hvor grønne iværksættere, lokale virksomheder, borgere, og foreninger mødes og udveksler ideer og erfaringer. Og hvor der uddeles priser til de bedste klima-initiativer i Furesø, med en særlig Grøn Iværksætterpris. Lad Furesø komme på landkortet og udnytte alle de stærke ressourcer vi har i vores kommune, og sætte farten mere op for klimaets og vores børns skyld.