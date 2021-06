DEBAT: Friplejehjem løser ikke problemer - de skaber nye

Modelfoto: Adobe Stock Foto: Halfpoint - stock.adobe.com

Debat Furesø - 20. juni 2021 kl. 10:20 Af Janine Almy, Nygårdterrasserne 258F, Farum samt faglig sekretær i FOA social- og Sundhedsafdelingen Kontakt redaktionen

Som optakt til kommunalvalget er etablering af friplejehjem i Furesø igen kommet på dagsordenen.

Friplejehjem har tidligere været drøftet i byrådet, men beslutningen blev udskudt.

Et debatindlæg i Furesø Avis 2. juni fra de fire konservative medlemmer af byrådet lægger nu op til at vække den sovende bjørn.

Det er en skidt idé af flere grunde, hvoraf jeg blot vil nævne nogle få her:

Et friplejehjem er etableret med private penge, men drives hovedsageligt med offentlige tilskud, og lovgivningen giver mulighed for at trække profit ud til ejerne.

Mange friplejehjem er traditionelt etableret af kirkelige organisationer, men i de senere år har flere firmaer vist interesse for området og har udviklet et forretningskoncept, hvor de tjener penge på offentligt finansieret velfærd.

Profitten kan fremkomme eksempelvis ved at anvende en større andel af ufaglært personale, end det er tilfældet på de kommunale plejehjem. Eller ved at sælge tilkøbsydelser som for eksempel ekstra rengøring, wellness, ledsagelse ud af huset m.m.

Hvis friplejehjem bliver virkelighed i Furesø, kan byrådet passende synge den gamle børnesang 'Der bor en bager', hvor en af linjerne lyder: ".. har du penge, så kan du få, men har du ingen, så må du gå".

Noget andet er, at det i modsætning til, hvad mange tror, langt fra er risikofrit for kommunen at etablere et friplejehjem.

Enhver form for privatisering medfører en risiko for konkurs.

Private hjemmeplejefirmaer er i en lind strøm gået konkurs, og det samme ikke bare kan ske for et friplejehjem - det er sket.

I september sidste år blev et friplejehjem i Odense erklæret konkurs, og kommunen måtte omgående træde til for at sikre, at beboerne ikke blev overladt til sig selv.

Det akutte problem blev løst ved i en periode at trække medarbejdere fra de kommunale plejecentre, og konkursen fik således konsekvenser for plejen i hele kommunen.

Hvis det er ordet 'privat', der lokker de Konservative, er etablering af et privat plejehjem med driftsoverenskomst en mulighed, der giver færre udfordringer end et friplejehjem.

Risikoen for konkurs vil stadig være til stede, men kommunen slipper ikke i samme omfang kontrollen.

Plejehjemmet kan drives som en integreret del af kommunens overordnede planlægning af ældreområdet - herunder fastholdelse og udvikling af den faglige kvalitet.

Så kære politikere, tænk jer nu om.