DEBAT: Fremtidens opvarmning i Furesø Kommune

Debat Furesø - 11. oktober 2020 kl. 13:55 Af ingeniør Gösta Fugmann, Dalsø Park 98, 3500 Værløse Kontakt redaktionen

debat I forbindelse med fremtidige politiske klimaforhandlinger vil der skulle ske drastiske ændringer i den samlede boligmasse af blandt andet parcelhuse i kommunen.

Vedlagte lille kort viser med sort de områder, hvor beboerne ikke har fjernvarme. Alle parcelhuse m.v. skal her omlægge energiforsyningen af ejendommene til varmepumper eller lignende. Dette gælder også områderne Hareskov, Kirke Værløse og Jonstrup.

Har boligen el-varme skal forventeligt ikke gøres videre med mindre, at ejeren selv synes det nødvendigt af energibesparende årsager.

Min vurdering af udgiften til installation af en varmepumpe luft/vand til centralvarme i et parcelhus vil andrage cirka 50-80.0000 kroner inklusiv moms, hvis der ikke er vanskeligheder med installationen.

Antageligt bliver staten nødt til at lave en håndværkerfradrags-eller en regulær tilskudsordning for at kunne opfylde de politiske mål.

Der vil forventeligt blive en afgiftsreduktion, hvis varmepumper eller lignende installeres, så el-afgiften nedsættes til 1. øre fra 1. januar 2021 per kwh ved forbrug over 4000 kwh/år.

En vigtig information er dog, at man skal søge byggetilladelse til installering af varmepumpe, og endnu vigtigere er det, at man sørger for, at BBR'en er før ajour, hvilket ejeren selv er forpligtet til at sørge for.

Gør man ikke det, får man ikke afgiftsnedsættelsen, før forholdet er bragt i orden.

For god ordens skyld skal det oplyses, at Byggestyrelsens EDB-program er blevet så vanskeligt for almindelige mennesker at udfylde ved selv så simple ansøgninger, at man er nødt til at anskaffe sig en rådgiver 'for dyre domme' til ansøgningen.