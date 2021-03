Se billedserie Birgitte Vind Foto: Steen Brogaard

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Flere havner lige nu i et alkoholmisbrug - vi er bekymrede for børnene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Flere havner lige nu i et alkoholmisbrug - vi er bekymrede for børnene

Debat Furesø - 22. marts 2021 kl. 15:11 Af Folketingsmedlem og kommunalordfører (S) Birgitte Vind & folketingskandidat og byrådsmedlem i Furesø (S) Matilde Powers. Kontakt redaktionen

Når livet er svært, vælger mange at dulme følelserne med et glas vin eller to. Og det sidste år har livet været svært for rigtig mange af os. På grund af Corona-situationen har mange mistet deres job. Rejserne er aflyst. Savnet til vennerne vokser, og dagene ligner hinanden usandsynligt meget. Et par glas er for de flestes vedkommende også helt okay, men hvis mængden gradvis øges, eller hvis man er tidligere misbruger, kan det ende rigtig galt.

På den anonyme rådgivningstelefon, Alkolinjen, har de siden nedlukningen i december fået rekord mange henvendelser. I februar måned var antallet af henvendelser fra bekymrede pårørende fordoblet sammenlignet med sidste år. Tidligere skjult alkoholafhængighed er blevet mere synligt for pårørende, og Corona-krisen i sig selv har sandsynligvis medvirket til, at ekstra mange lige nu kæmper med et alkoholmisbrug.

Når man har et alkoholmisbrug, kan man langsomt miste omsorgsevnen. Derfor bliver vi særlig bekymret for én gruppe, når vi hører om det stigende antal henvendelser. Nemlig børnene. Før Corona-krisen levede 122.000 børn i Danmark med en far eller mor, der er alkoholmisbruger. Vi frygter, at dette tal lige nu er langt højere. At leve med en far eller mor der drikker betyder, at barnet hele tiden er på vagt og holder øje. For når mor eller far ikke kan passe på sig selv og ændrer adfærd, skaber det utryghed. Rollerne byttes om, det bliver barnet, der oplever at skulle passe på mor eller far. Det skaber angst og utryghed, der sætter sig i barnet.

Vi appellerer til, at kommunerne er ekstra opmærksomme på, at mange børn lige nu har det ekstra svært derhjemme. Sørg for at invitere børnene tilbage i nødskole, hvis I har den mindste mistanke om, at der er noget galt. Husk at skolehjemsamtaler, "klassens tid" og individuelle elevsamtaler er mindst lige så vigtige nu, som når vi er fysisk sammen. Et flertal i folketinget har senest afsat en ramme på 44 millioner kr. til indsatser i regi af PPR. Midlerne skal anvendes til indsatser målrettet elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge.

Men husk, at du som nabo, ven eller familiemedlem også har mulighed for at række ud. Tag kontakt til kommunen eller skolen, hvis du oplever et barn, som udviser tegn på mistrivsel, og som har behov for ekstra hjælp eller støtte.

Vi danskere nyder alkohol og ser det som en naturlig del af hyggeligt samvær og festlige begivenheder. Men samtidig kan vi være fordømmende og knap så forstående, når folk har et alkoholmisbrug. Det gør det ekstra svært for den alkoholafhængige at bede om hjælp. Men man stopper ikke et misbrug uden hjælp. Derfor har vi alle et ansvar for at række ud. Ikke mindst for børnenes skyld.