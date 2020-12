DEBAT: Farum Nordby er en boble for sig selv

Terkel Birkholm Jacobsen (TBJ) argumenterer i et debatindlæg i Furesø Avis for, at by-området nord for Slangerupvej skal hedde "Trevang". Herudover fremsætter TBJ forslag til vejbetjeningen i området, som omfatter det nuværende Trevangsområde, Rørmose-område og det tidligere Farum Kaserne område.

Farum består af fire delområder

Ifølge Kommuneplan 2017 består Farum af fire delområder: Farum Øst (Stavnsholt), Farum Midt, Farum Vest og Farum Nordby. Det fremgår af planen, at de fire delområder hænger sammen i én byzone, men i praksis føles Farum Nordby som en boble for sig selv løsrevet fra Farum, hvilket skyldes, at man ved kørsel ad Slangerupvej ikke ople-ver, at køre igennem byzonen. Det skyldes, at byskiltene - som TBJ påpeger - står placeret ulogisk. Mit forslag er, at der opsættes byskilte på Slangerupvej umiddelbart vest for Lillevangsvej/Regimentsvej, og umiddelbart øst for Frederiksborgvej samt på Frederiksborgvej umiddelbart nord for Trevangsvej. Denne løsning vil samtidig medføre, at kørehastigheden på Slangerupvej vil begrænses til 50 km/t, hvilket trafikstøjmæssigt vil være et stort gode for de mange tusind borgere, der bor tæt på netop Slangerupvej både syd og nord for vejen.