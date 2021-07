DEBAT: En vigtig sejr i den store krig imod støjen. En fugl på taget - eller i hånden?

Debat Store krige vindes ikke i et enkelt slag. Det er også situationen i Furesø. Det seneste år har vi i Furesø Radikale Venstre kæmpet benhårdt for at sikre Furesø imod støjen fra Hillerødmotorvejen. En sag der har mødt modstand og uvilje. Men i dag har vi endelig fået sat et positivt præg på retningen. Fiskebækbroen er fremhævet direkte i aftaleteksten. Og det er vigtigt. For det forpligter til at gøre en indsats, når Vejdirektoratet er færdige med deres undersøgelser af mulighederne for støjdæmpning i 2022. Vi havde ønsket, at midlerne var afsat allerede - øremærket - men vi er så tæt på at "have en fugl i hånden, og ikke på taget", som man kan være. Og det er dejligt. På det tidspunkt kan Furesø få del i de tre milliarder til støjbekæmpelse. Og som det eneste projekt uden anviste konkrete midler, står vi stærkt i prioriteringen af støjbekæmpelsespuljen.