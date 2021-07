DEBAT: En socialistisk svæveflyver

Vor byråds socialist har i sin analyse højtsvævende over Farum Park fundet frem til, at storkapitalen har høstet en alt for gunstig lejeaftale, som det øvrige byråd godt nok ikke har fattet. Som socialist er du naturligvis på "massernes" (supporternes) side!

Det er så her, at kæden for mig hopper af, for når et samlet byråd med aftalen markerer ønsket om at bevare det kæmpe aktiv, som FCN er for hele Furesø Kommune som en af de største arbejdspladser, er det godt nok svært at se logikken i Enhedslistens argumentation.