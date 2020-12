Byrådskandidat Anders Medum Groth og byrådsmedlem Tine Hessner (RV) stiller forslag om en julegave på 500 kroner til alle kommunalt ansatte. Dog skal gaven bruges i lokale butikker.

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: En kommunal julegave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: En kommunal julegave

Debat Furesø - 16. december 2020 kl. 10:04 Af Tine Hessner, gruppeformand for Radikale Venstre og Anders Medum Groth, byrådskandidat. Kontakt redaktionen

År 2020 lakker mod enden. Og det har i høj grad været et meget anderledes år. Rundt omkring i Furesø, har vi haft corona tæt på livet. Det har betydet ekstra bekymringer for mange af vores borgere. Samtidig har det også betydet, at dele af vores erhvervsliv har været presset. Det har været en svær tid at starte en ny café, drive en eksisterende restaurant eller tøjbutik. Det har krævet noget særligt at drive erhverv i Furesø i år.

Samtidig har kommunens personale ydet en forbilledlig indsats. På ældreområdet har vores ansatte med stor omhu kæmpet for at holde sygdommen fra døren og skabe en god hverdag for vores ældre i kommunen. Det har krævet noget helt særligt. Vores lærere og pædagoger har hver dag mødt kommunens børn med åbne arme, tid til nærvær og kram, hvor det har været nødvendigt. På samme tid har de også skulle navigere og vejlede de små poder i hensigtsmæssig hygiejne den ene dag og undervise online den næste. Det har krævet noget helt særligt. Store dele af vores administrative personale, har været sendt til hjemmearbejdspladserne, hvor muligheden for at vende en sag med en kollega alt andet lige er sværere. Og hyggesnakken over kaffen bliver erstattet af onlinemøder, der ikke giver samme mulighed for socialt samvær. Det har krævet noget særligt.

Året har krævet noget særligt. Både af vores erhvervsliv og af vores kommunalt ansatte. Udover de ovennævnte eksempler kunne man finde mange flere. Både på ansatte som har ydet noget særligt, og erhverv som har kæmpet en hård kamp.

Fra Radikale Venstre vil vi gerne takke jer alle for jeres indsats. Vi sætter stor pris på både vores kommunalt ansatte og lokale erhvervsliv. Derfor vil vi i år gerne give en særlig gave fra kommunen. Vi foreslår, at vi giver alle kommunalt ansatte et gavekort på 300,- kr. i julegave til brug lokalt i Furesø. Vi håber at finde opbakning om vores tiltag. Samtidig håber vi, at dette initiativ kan skabe lidt ekstra tiltrængt omsætning i vores lokale erhvervsliv. Denne gave er en ganske særlig mulighed for at vise, at vi anerkender og sætter pris på årets helt særlige indsats.

Uanset om vi kan finde flertal for forslaget eller ej, så vil vi gerne takke alle de kommunalt ansatte for deres indsats. Og tak til vores erhvervsdrivende, for at gøre Furesø til et spændende og dejligt sted at være. Vi håber for alle, at 2021 kan blive et meget bedre år.