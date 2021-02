DEBAT: Den uskønne saga om skønne Farumgård

KB vedligeholder bygninger og grund til perfektion. Det betyder, at adgang for offentligheden er meget attraktiv.

På den måde har Furesø Kommune sjoflet forvaltningen af sit ansvar for offentlighedens adgang. Som konsekvens har KB lukket for adgangen.

Kommunen er utvivlsomt ansvarlig for sagen. Det er ikke gratis at have et medejerskab af Farumgård i form af offentlighedens adgang.