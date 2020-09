Arkivfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Et anstændigt arbejdsmiljø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et anstændigt arbejdsmiljø

Debat Furesø Avis - 03. september 2020 kl. 16:32 Af Carsten Svensson, byrådsmedlem (DF), cand.altmuligt. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Gennem de sidste tre år, har jeg på DF's vegne, gentagne gange påpeget, at indemiljøet i de kommunale bygninger, er under al kritik. Det er efter vores opfattelse, uanstændige vilkår vi byder vore ansatte, vore skoleelver, brugere og borgere. Sommertid er der simpelthen uudholdeligt dårlig luft og alt for varmt. Visse steder meldes det hundekoldt og voldsom gennemtræk om vinteren. Det skal ingen tåle i 2020.

De er da ikke så underligt, at der tages én og anden elendig beslutning under de arbejdsvilkår, der råder også i rådhusbygningen. Ja lad os bruge rådhuset på Stiager som pilotprojekt. Det BURDE være tiptop da det er ganske nyt. Men det er miserable forhold, for mødedeltagere, borgere, gæster, men ikke mindst vore ansatte. Der går omkring 250 ansatte og tager febervarme beslutninger om sommeren. Det siger jo ligesom sig selv, at nogen af beslutninger og vurderinger bliver sveddryppende..

Der postuleres tit fra borgmesteren , at der ikke er fler "lavthængende frugter at plukke". DF synes det er lavt at byde ansatte de arbejdsvilkår. Det må da være en lavthængende frugt.

Frisk afkølet luft drevet af solcelle-energi. Start på Rådhus, lær af projektet, og så i gang med alle skoler og andre bygninger.

Hvor svært kan det være at forstå, hr. borgmester...