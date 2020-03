Allon Hein Sørensen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Vi ser vores stærke fællesskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Vi ser vores stærke fællesskab

Debat Furesø Avis - 24. marts 2020 kl. 15:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gang på gang hører vi politikere, der argumenter for, at vi i Danmark har for højt et skattetryk, og at vores offentlige sektor, om det så er på kommunalt, regionalt eller nationalt plan, er alt for dyr, i forhold til den service der leveres.

Det borgerlige motto plejer at være, "pengene ligger bedre i borgernes lommer". Det er under normale omstændigheder ganske givet også sandt, set ud fra en "what's-in-it-for-me" vinkel - hvis man vel at mærke er blandt de med den højeste indtægt, der unægteligt afleverer flere penge i skat, end de modtager service retur via det offentlige.

Men det er i tider som disse med Corona truslen, hvor myndigheder, offentlige instanser, erhvervslivet og borgerne i fællesskab skal få tingene til at fungere optimalt, at en stærk offentlig sektor viser sin værdi. Hver en krone vi solidarisk har investeret i at løfte kvaliteten, kan i sidste ende redde livet på mange folk, samt forhindre økonomiske katastrofer for både arbejdsgivere, lønmodtagere og selvstændige.

Selvom mange erhvervsdrivende såvel som lønmodtagere risikerer at miste indtægt, ser vi dog, at vores stærke fællesskab og solidariske ånd i Danmark gør, at vi både økonomisk såvel som sundhedsmæssigt har mulighed for at holde hånden under store dele af vores samfund.

I andre lande risikerer folk af blive ramt hårdt, fordi man ikke i samme grad har så solidt og effektivt et skattefinansieret sikkerhedsnet spændt ud, som formår at gribe borgerne inden de rammer jorden.

Dette sikkerhedsnet må vi aldrig gå på kompromis med kvaliteten af.