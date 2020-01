DEBAT: Vi ønsker alle flere kultur-.idræt- og fritidsaktiviteter – MEN ? !

I Furesø har vi et meget rigt og varieret foreningsliv med masser af tilbud til alle indenfor såvel kultur, som idræt spejder og aftenskoler. Hele dette mangfoldige foreningsliv afspejler, at kommunens borgere er engagerede og aktive lige fra de tidlige barneår til de sene seniorår.



Vi vil alle gerne have flere oplevelsestilbud som Egnsteateret Undergrunden. Men problemet er jo desværre at der er en økonomisk virkelighed som fortæller os, at vi kun kan bruge pengene én gang.



Når der bruges rigtig mange penge på ét formål går det ud over de mange. Således også da Egnsteateret blev oprettet. Praktisk talt hvert år siden da har vi i de frivillige foreninger været stillet over besparelser. Først var det besparelser på puljer o.lign. til der praktisk talt ikke var mere tilbage (Kulturen har p.t. ingen selvstændig pulje til nye initiativer). Derefter vendte man problemstillingen om og i stedet for besparelser skulle der betales. Jeg tror alle foreninger husker kravet om lokale-tilskud som alle foreninger uanset størrelse skulle betale til kommunen.



De seneste par år har der været et konstant krav om besparelser. Besparelser som i den grad ville gøre ondt på det frivillige område. Det har krævet mange og lange forhandlinger, men intet tyder på der i visse politiske kredse er forståelse for det. Eksempelvis kan nævnes at kommunen med budget 2020-23 lagde op til en besparelse på 3 mio. kr.

Og i kulisserne lurer vel - som for 3 år siden- lokaletilskud fra alle foreninger sammen med mange andre besparelser - for hvor skal pengene ellers tages fra?

Derfor kære politikere, det er fint der kæmpes for Undergrunden for vi/I synes alle det er dejligt med Fyrtårne og events, men hvor skal der skæres ned og spares denne gang - og næste gang - og fremover?

Jeg glæder mig til at se konstruktive udspil fra jer.



Andre kommuner kan finde ud af det – se gerne på Randers https://www.randersegnsteater.dk/om-os/om-teatret/



Venlig hilsen