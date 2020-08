Lars Carstensen, Tine Hessner og Preben Pettersson. Privatfoto

DEBAT: Vi inviterer til samarbejde om budgettet i Furesø

Debat Furesø Avis - 28. august 2020
Af Tine Hessner (Det Radikale Venstre), Lars Carstens (Det Konservative Folkeparti) og Preben Sandberg Pettersson (Socialdemokratiet)

debat Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre har arbejdet tæt sammen de seneste 10 år om den økonomiske genopretning af Furesø. Tilsammen udgør vi 14 ud af byrådets medlemmer. Vi har nu i fællesskab lavet et udkast til en budgetaftale for 2021-2022, men vi vil som altid gerne invitere resten af Byrådets partier med i de fortsatte budgetdrøftelser og inddrage de høringssvar, der kommer, når budgettet sendes i høring.

I vores udkast til budgetaftale lægger vi afgørende vægt på at fortsætte den ansvarlige økonomiske kurs for kommunens udvikling. Vores forslag til budget 2021-2022 er ansvarligt, og indeholder samtidig en række forbedringer på velfærds og miljøområderne. Som eksempler på nye tiltag i budgettet kan nævnes: 2 mio. kr. til flere ressourcer på plejehjemmene målrettet ældre med særlige omsorgsbehov, flere midler til at sikre bedre tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse, 4 mio. kr. til ekstra normeringer i daginstitutioner, bedre ungemiljø i kommunen, afklare mulighederne for en overdækning af Hillerødmotorvejen, renovering af kunstgræsbanen i Værløse, forebyggelse af overløb til åer og søer.

I Furesø stiger andelen af +80-årige med 60 procent frem mod 2030. Vi har stigende udgifter til sundhed, udsatte borgere og ældrepleje. Samtidig er vi stadig hårdt ramt af gælden fra før kommunesammenlægningen hvor vi betaler 123 millioner kroner om året og af stigende udgifter til det statslige udligningssystem. Vi skal have råd til en god service og kunne investere i kommunens udvikling. Det kræver, at vi fortsat arbejder målrettet med effektiviseringer og besparelser gennem administrative forenklinger, nye løsninger og brug af IT. I budgettet har vi indlagt krav om effektiviseringer, forenklinger og besparelser på 20 millioer kroner om året.

Vi skal blive ved med at drive kommunen enklere, bedre, billigere og smartere for at få råd til kernevelfærden. Vi ser frem til et godt samarbejde om den målsætning.

Vi vil nu invitere Byrådets øvrige partier med til drøftelser med det mål, at vi også i år kan lande en budgetaftale med så bred opbakning som muligt. Furesø vinder ved at vi står sammen, løser udfordringerne i et godt samarbejde og skaber nye løsninger.