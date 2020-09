Matilde Powers, Lene Bang og Bettina Ugelvig Møller. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Vi er glade for, at besparelser er fjernet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Vi er glade for, at besparelser er fjernet

Debat Furesø Avis - 24. september 2020 kl. 11:40 Af Matilde Powers, formand for udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv, Bettina Ugelvig Møller, formand for udvalget for dagtilbud Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Vi er SÅ glade for og lettede over at flere af besparelserne på ældreområdet nu er fjernet. OG at vi i stedet tilfører området flere penge.

Lige siden vi så forslaget om at fjerne klippekortsordningen første gang, har vi arbejdet for at minimere denne besparelse, da det er et område, der i forvejen er under pres.

De sidste mange år har vi oplevet, at beboerne på vores plejehjem er blevet dårligere. Mange vælger at bo hjemme helt ind til, at deres pårørende i samarbejde med hjemmeplejen ikke har mulighed for selv at klare plejeopgaver mere, og derfor er beboerne typisk meget plejekrævende, når de flytter ind. I den samme periode er normeringen på vores plejehjem kun løftet en lille smugle, da vi sidste år tilførte området 1,5 mio kr ekstra til at ansætte flere aftenvagter. Men det er ikke nok. Derfor er vi så glade for, at vi nu, ikke bare fjerner besparelsen, men også tilfører 3 mio kr ekstra til vores plejehjem.

Vi har hen over sommeren set nogle meget triste optagelser fra plejehjem i Århus og Randers. Den slags uværdig pleje vil vi i udvalget gøre ALT for ikke skal ske i Furesø. Et af grebene er at sikre, at der er hænder og fagkompetencer nok til at løse opgaven. Det hjælper vi nu med. Et andet greb er at se på organiseringen, specialisering af vores plejehjem, nærværende ledelse osv. Disse tiltag, og en række andre, besluttede vi ved sidste udvalgsmøde, på baggrund af en række møder med borgere, frivillige og ledere, at sætte i værk.

Vi socialdemokrater står fast på, at det SKAL være trygt og værdigt at blive gammel i Furesø.