Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Venstre ønsker fokus på kvaliteten på vores plejecentre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Venstre ønsker fokus på kvaliteten på vores plejecentre

Debat Furesø Avis - 07. september 2020 kl. 12:30 Af Berit Torm, byrådsmedlem og medlem af udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv (V) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Kvaliteten på vores plejecentre skal forbedres. Vi har en formodning for, at vores medarbejdere hver dag møder på job, for at passe deres arbejde så godt, som det er muligt. Tak for det. Men i en presset hverdag kræver det også, at alle ved, hvad det er der forventes af dem, og at der skabes rum for løbende forbedringer i kvaliteten af plejen.

Et plejecenter er borgerens hjem, og det skal føles rart og trygt. Et hjem hvor man spiser sammen, også med personalet. Et hjem, hvor det føles trygt og godt at være, for de 80% demente beboere. Det kræver, at vi sikrer, at medarbejderne har kompetence til at håndtere denne gruppe borgere både i plejen, men også i planlægningen af indretning af boligerne. For de 20% af beboerne, som fortsat kan klare et aktivt liv, skal der være relevante aktiviteter, som både kan skabes af de mange frivillige, men også gerne af vores foreninger, institutioner eller enkeltpersoner. Naturligvis i samarbejde med personalet.

Det er ingen hemmelighed, at området er præget af brug af mange vikarer, hvilket desværre kan skabe utryghed hos mange af de demente beboere. En løsning kunne være, at konvertere de mange vikarstillinger til fastansættelse af personale. Det ville også kunne skabe en større arbejdsglæde blandt vores medarbejdere, at man har faste kendte kolleger.

Vi skal lytte til beboerne, deres pårørende og ikke mindst de mange frivillige, som har deres gang på vores plejecentre. Hvordan sikrer vi, at de kommer til orde på en fornuftig og konstruktiv måde med alle deres forslag til forbedringer. Her skal vi skabe en struktur, hvor videndeling, oplevelser og forslag til forbedringer afgives og modtages på en tryg og dialogbaseret måde. Gerne med inddragelse af os politikere, når det giver mening.

Borgerne på vores plejecentre fortjener et større fokus på kvaliteten i hverdagen.