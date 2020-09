DEBAT: Unfair planlagt FFO-ekstrabetaling på 1900 kroner

debat Er du og din familie, en familie i Furesø som har børn på FFO? Så skal du være opmærksom på, at i kan komme til at betale, op til ca. 1900 KR mere pr barn næste år. Socialdemokratiet (borgmester) og deres støttepartier, radikale og konservative, har fremlagt et budgetforslag, hvor der skal betales 2,5 mio.kr, mere af Furesø's familier, som har børn på FFO. I runde tal rammer det, de ca. 1.000 familier med børn på 6 til 9 år.