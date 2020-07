DEBAT: Undskyld, har du set toget?

Farum Station er blevet ombygget. Ja næsten. For den skulle have være færdig allerede i januar måned, men der mangler stadig lysstandere på den vestlige del af perronen. I dag står der en række træstolper med en lampe i toppen.

På den østlige perron er den helt gal. De tidligere læskure er fjernet og erstattet med bænke, der vender væk fra skinnerne! Her kan man sidde med et stort reklameskilt i ryggen og glo ind i en hæk og følge med i, hvor meget den vokser hver 10. minut, mens man håber på, at det ikke begynder at regne.

Hvis der er en velbegrundet mening med arrangementet, vil vi meget gerne høre den. (Vi køber ikke dén med, at man havde vendt tegningen på hovedet).