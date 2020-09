Det var her, at den ældre kvinde faldt, og hun måtte efterfølgende på hospitalet. Foto. Louise Mørch Vilster

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Ujævne fortove og andre problemer i Farum Øst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Ujævne fortove og andre problemer i Farum Øst

Debat Furesø Avis - 29. september 2020 kl. 14:40 Af Af Karin Beyer, repr. Danske handicaporganisationer i Furesø, Farum Hovedgade 118, Farum Kontakt redaktionen

Det er med stor beklagelse, at vi læser om den ældre kvindes fald på den ujævne sti ved Furesølund. Til Kommunens orientering ligger stien og Kielshøj i Farum Øst (og ikke i Vest). Vi ser meget frem til, at det bliver muligt at gøre noget ved dette og de mange lignende problemer på fortovene i Farum fra begyndelsen af næste år.

I samme område har vi forsøgt at gøre kommunen opmærksom på, at der er problemer med den måde bomme er opsat på stierne i og omkring Furesølund, så brugere af el-scooter og kørestole har vanskeligt ved at køre igennem og nogle steder helt må opgive det. Hvor det ikke direkte er Kommunens ansvar,

håber vi, at forvaltningen alligevel kan rådgive grundejerforeningen,

Desuden er der et stort problem, ved fodgængerovergangene på Langager Allé, hvor der ikke er nedsænket kantsten, så kørestolsbrugere kun vanskeligt kan komme fra kørebanen (fodgængerovergangen) og op på fortovet på den anden side. Det føles meget utrygt og der er risiko for at man vælter, hvis man føler sig tvunget af biltrafikken til en for hurtig manøvre.