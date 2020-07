DEBAT: Tag konsekvensen og asfalter Williams Plads

Kære Jørgen Lindemann. Jeg er lidt uenig med dig, vedr. belægningen på Williams Plads. Det føles ikke som Vikingeskibene i Tivoli, for en tur med dem er sjovt og hyggeligt. MEN efter en tur i bil på Williams plads, bør man køre direkte til mekanikeren, for at få gennemgået bilen for evt. løse bolte m.m., og derefter en tur til lægen for selv at blive undersøgt for løse nyrer.