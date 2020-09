DEBAT: Svar på læserbrev om Satelitten

Hensigten ift foreningslokaler: Der skal være foreningslokaler i både Farum og Værløse - også af en størrelse og placering som imødekommer borgerne. Det har aldrig været hensigten for mig at tvangsflytte feks. ældresagen. Og jeg benytter alle anledninger, også her under corona, til at slå et slag for at vi ikke har ret mange store lokaler til foreningsbrug. Derfor kan man ikke "bare" sende folk til møder på rådhuset i stedet feks. hvor lokalerne er mindre. Feks ift IT-cafe og repair cafe mm.