Sine Holm. Privatfoto

DEBAT: Stop besparelserne på handicapområdet

Debat Furesø Avis - 11. august 2020 kl. 11:41 Af Sine Holm, formand for Furesø Handicapråd og Marianne Rosenvold, formand for Danske Handicaporganisationer i Furesø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi ved, I står overfor en stor udfordring ift. forhandlingerne om kommunens budget. Vi råber op på vegne af mennesker med fysiske handicap og psykisk sårbarhed og håber, at de besparelser, som I skal finde, ikke vil berøre de særlige behov og støtteområder, som er af afgørende betydning for borgere med handicap - fx. hjælpemidler, personlig pleje, støtte, ledsagerhjælp m.m.

De seneste mange års besparelser har ramt handicapområdet hårdt. Kvaliteten i kommunens servicestandarder har længe været for nedadgående, og har nu nået et så lavt niveau, at det gør ondt på de borgere og familier, som har behov for hjælpen i det daglige. Og hvis de har brug for yderligere hjælp, må de kæmpe en hård kamp.

I Furesø Kommune har vi nogle meget fine visioner og værdier. Blandt andet at vi er en omsorgsfuld kommune, hvor borgernes behov er i fokus. Overskriften for visionen er: Vi skaber løsninger sammen." Vi håber, I som politikere vil huske på det, så det ikke bare bliver ord på et papir, men at man som borger i Furesø Kommune vil opleve, at man bliver behandlet med respekt og værdighed - også når man har et handicap og har brug for hjælpemidler eller anden støtte i det daglige.

Ca. 20 pct. af Danmarks befolkning lever med et større eller mindre fysisk handicap eller psykisk sårbarhed. I 2009 underskrev Danmark FNs Handicapkonvention, der forpligter landet til at indrette love og administrativ praksis ift. konventionen.

Ligesom landets øvrige kommuner har Furesø Kommune derfor et ansvar for at indrette bevillinger, så mennesker med fysiske eller psykiske handicap kompenseres og kan leve et liv på lige vilkår med den øvrige befolkning. Glem ikke det, når I forhandler budgettet.

Furesø Handicapråd og Danske Handicaporganisationer i Furesø stiller sig altid til rådighed for dialog. Vi kan med vores netværk anskueliggøre konsekvenserne ved besparelser. Og sammen kan vi skabe løsninger!