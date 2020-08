DEBAT: Støt menighedsrådet

Farum Sogns budget er årligt på ca 14 millioner kroner, der stammer fra kirkeskatten. Menighedsrådet sætter penge af til sognets aktiviteter og passer på kulturarven: Farum Kirke fra 1150 med de stråtækte bygninger i landsbyen - og Stavnsholtkirkens arkitektoniske helhed. Menighedsrådet sørger for kirkegårdene og det nærrekreative område på præstegårdsjorden omkring Storebjerg. Menighedsrådet påser, at kirken ikke er for de få, men for de mange. Derfor understøtter menighedsrådet - for nu at nævne noget i flæng - babysalmesang, filmaftener, den årlige grundlovsdag, sociale netværksgrupper og kanalisering af frivilligt arbejde. Farum Sogn har i mange år satset på høj musikalsk kvalitet med to fremragende organister og et stort og varieret koncertprogram. Folk, der opsøger kirken til gudstjeneste eller en kirkelig handling, forventer, at det bliver meningsfuldt og festligt. De forventninger skal helst ikke skuffes, og det kræver gode bygnings- og personalemæssige rammer. En anden opgave er at vælge sognets fem præster, hvoraf én stilling skal nybesættes i den kommende tid. Præsterne skal passe til sognets befolkning, skal kunne holde gryden i kog og forny sig som prædikanter og undervisere.