DEBAT: Stærkere samarbejde kan sikre bedre velfærd og grøn omstilling i Furesø

Debat Furesø Avis - 05. september 2020 kl. 15:35 Af Jakob Scharff, branchedirektør i DI Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Da corona-krisen ramte i foråret, stod kommunerne og virksomhederne sammen om at holde hånden under danske arbejdspladser. Det lykkedes i stor udstrækning. Det lykkedes også i fællesskab at opbygge forsyningskæder af værnemidler til social- og sundhedssektoren. Krisen viste altså igen, at vi løser udfordringerne bedst, når vi samarbejder.

De politiske forhandlinger om næste års budget er nu i gang i Furesø Kommune, og her er der gode muligheder for at få bragt flere erfaringer og idéer fra virksomhederne i spil. Et samspil mellem Furesø Kommune og virksomhederne kan blandt andet bidrage til at sikre den grønne omstilling og udvikle velfærden i en udfordret kommunal økonomi, hvor der eksempelvis bliver flere ældre og flere børn.

Eksempelsvis har et udbud af vask på et plejehjem i Aalborg Kommune stoppet en potentiel smittefare samt sikret bedre arbejdsmiljø. Et andet godt eksempel er Rudersdal Kommune, der har valgt at lade private aktører opføre og drive kommunens nye plejehjem, hvilket giver luft i anlægsbudgettet og mere valgfrihed for de ældre.

I Furesø Kommune er der gode muligheder for yderligere samarbejde til gavn for økonomien og borgerne. Eksempelvis er det kun omkring 25 pct. af de tekniske opgaver og støttefunktioner som rengøring, it-drift og vejvedligeholdelse, som i dag bliver løst i samarbejde med private virksomheder. Med inspiration fra de kommuner, der er længst fremme, kan dét tal nå op på 45 pct.

I DI anbefaler vi, at Furesø Kommune rækker ud for at udnytte mulighederne for et tættere samarbejde med private virksomheder. Det handler om at have de rette kompetencer i indkøbsafdelingen og om at lade sig inspirere af gode idéer fra andre kommuner. I DI står vi til rådighed. Vi ønsker at bidrage til, at Furesø Kommune får den bedst mulige velfærd og samtidig bidrager til den grønne omstilling. Sammen får vi mere velfærd for pengene.