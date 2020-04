DEBAT: Skamfering af Kong Volmersvej

Hvor er naturhensynet: Det er beskæmmende at erfare, at der er stort flertal i Furesø Byråd for at placere en asfaltvej midt i noget af vores flotteste natur her i Farum. Den påtænkte asfaltvej vil komme til at ligge som et bredt sort bånd, der havner midt i den flotteste bøgeskov: Hvorfor dog det?? Det kan jo ikke være trafikmæssige hensyn, der skal tilgodeses, idet der er meget få parceller langs vejen - tværtimod er asfalt ikke nogen livret for mange af os, der trafikerer vejen til fods.