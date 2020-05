DEBAT: Selvfølgelig var det en smertefuld oplevelse, men jeg er taknemmelig

Selvfølgelig ved jeg, at jeg lever i et velfærdsland og at vi har betalt masser af skat i vores aktive liv., men nu, hvor jeg selv har oplevet omsorgen på egen krop, bliver jeg nødt til at udtrykke min taknemmelighed og indse, at ingen ting er givet. Medens jeg var indlagt, sørgede kommunen også for at min mand, der er 85 år, fik den nødvendige hjælp med madudbringning og anden hjælp. Eftersom jeg desværre ikke er færdigbehandlet, er jeg sikker på, at den fremragende service vil fortsætte og at alle fortsat gør deres bedste for bl.a mit ve og vel.