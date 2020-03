DEBAT: Sådan bliver man klemt i systemet

Når man følger debat og indlæg om Kong Volmers Vej i Farum, må man som almindelig borger tage sig til hovedet over byrådets seneste og endelige beslutning. Furesø Byråd, med den socialdemokratiske borgmester, gennemtrumfer renovering af asfaltvejen, på trods af div. kompetente foreningers vægtige argumenter fra Naturfredningsforeningen, Lokalhistorisk forening, Furesø by og land og Miljørådet. De har alle tilrådet ændring til en grusvej, som værende den bedste og billigste, og ikke mindst miljømæssigste fornuftige. Hvorfor overhører Furesø Byråd disse kompetente instanser?

Som nævnt i aviserne, bliver konsekvensen for den enlige pensionist, at hun skal finde ca. 100.000kr. for at kunne betale sin del til det, af kommunen fastsatte beløb, til vejen. Dette på trods af, at det er en offentlig vej med rigtig mange mennesker, der benytter vejen, både til fods, men også i bil.

Man græmmes over sådanne kommunale beslutninger og føler med den lille borger som bliver kørt over af sin kommune og ender i en økonomisk katastrofal situation. Den enlige pensionist, Ulla Hess, kan blive nødt til at flytte ud af sit hus som følge af denne beslutning. Er det et udtryk for socialdemokratisk politik og værdier? Er det ikke "den lille mand" som socialdemokratiet står på mål for?