Gustav Juul. PR-foto

DEBAT: Op ad bakke er også fremad. Det er bare ikke Venstres vej

Debat Furesø Avis - 23. september 2020 kl. 11:41 Af Gustav Juul, gruppeformand for Venstre i Furesø Byråd Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når byrådet i oktober skal vedtage budgettet for 2021-24, så fremlægger vi i Venstre sammen med LA og DF vores eget budgetforslag. Det gør vi, fordi vi vil en anden vej end Socialdemokratiet.

Vi i Venstre tror nemlig på, at også vores ældre skal have valgfrihed, og de skal have en værdig ældrepleje. Derfor ønsker vi ikke at skære i hjemmehjælpen, og vi ønsker at bevare klippekortsordningen både for dem, der er på vores plejehjem, og dem, der bor i egen bolig. Og så ønsker vi et friplejehjem, således at de ældre selv kan bestemme over deres seniorliv.

Vi tror på, at stærke lokalsamfund med egne skoler og institutioner bygger fællesskaber og skaber rammerne for et godt børneliv, og derfor ønsker vi at udvide Jonstrup Skole.

Vi er fuldt opmærksomme på, at klimaforandringer er noget, vi også lokalt skal bidrage til at håndtere. Derfor stemte Venstre for at gøre nybygningen af FFO Kildehuset CO2-neutralt; et forslag, som desværre ikke fik flertal i byrådet i efteråret 2019. Og derfor fremsatte vi forslag om flere el-ladestandere til budget 2018, og derfor har vi peget på, at vi skal have flere delebilsordninger til Furesø. I forlængelse af det, foreslår vi, at vi styrker den kollektive trafik og gør busserne fossil-fri fra 2023. Ikke på bekostning af andre transportformer, men som et grønt supplement.

Overløb af spildevand til bl.a. Farum Sø er noget, der har optaget mange. Derfor er det også glædeligt, at efter at Venstre, LA og DF satte det på agendaen i vores første budgetudspil, er der nu sket markante ændringer i investeringsplanen inden for det område. Vores forslag fik i efterfølgende den socialdemokratiske udvalgsformand til - ganske vist lidt fod-slæbende, at indkalde til et møde med spildevandsselskabet og fik øget investeringerne markant fra 2022. Det løser nok ikke alle problemerne, men det er et skridt i den rigtige retning.

Som så mange andre, er vi bekymrede for det, der i Berlingske beskrives som "hyggedruk" på Hareskov Station. Men vi i byrådet skal passe på med at diktere løsninger, for de unge skal også have valgfrihed og gode alternativer. Derfor skal vi i stedet inddrage og lytte til de unges behov. Det, vi kan gøre, er sammen med de unge at opstille nogle gode rammer og skabe alternativer og, vi skal vi i hvert fald ikke ødelægge det, der allerede fungerer godt. Derfor vil vi rulle besparelsen på idrætsområdet tilbage, sådan at vi ikke opkræver gebyrer for overnatning i f.m. ungdomsstævner. "Overnatningsgebyret" var jeg selv med til at vedtage, men jeg kan nu se, at det ikke var en rigtig beslutning og derfor skal den omgøres. Og derfor har vi afsat penge til at styrke ungekulturen i Furesø; en ramme, hvor de unge skal inddrages og have reel medbestemmelse.

Pengene skal passe. Det skal de i både den private husholdning og i kommunekassen. Vi kan ikke være med til, som S, B og C foreslår, at hæve taksterne på FFO området. For os er det en ekstra skat på børnefamilier. Vi anviser en anden vej til at få enderne til at mødes. Vi vil mindre administration og bureaukrati, give medarbejdere mere frihed og mindre dokumentation og på den måde skabe et bedre Furesø. Og så lægger vi skinnerne til en langsigtet økonomi, hvor ældre, unge, børnefamilier, idrætsudøvere og kunstinteresserede, ikke hvert år skal sidde og frygte, hvilke besparelser der nu rammer dem, eller hvilke takster der nu skal forhøjes.

Venstre har været med i rigtig mange budgetforlig. Men denne gang kan vi ikke bakke op om Socialdemokratiets budget. Vi synes, at budgetaftalen er for uambitiøs på en række punkter; for lidt grøn, alt for centralistisk, for lidt lokalt fokus, og den gør slet ikke nok for vores ældre, unge, fritidslivet og økonomien for vores børnefamilier.

Vi har forhandlet om budgettet, og S, B og C har i lang tid kendt vores idéer til et bedre Furesø; idéer, som de desværre ikke er enige med os i. Denne gang kan enderne ikke mødes. Det ér forskellige veje, vi vil gå.

Op ad bakke er også fremad, det er bare ikke den vej, vi sammen med LA og DF ønsker at gå.