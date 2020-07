Formand for Dansk Byggeri i Nordsjælland, Jørgen Simonsen. Pressefoto

DEBAT: Nordsjælland er godt på vej

Debat Furesø Avis - 22. juli 2020 kl. 13:32 Af formand for Dansk Byggeri Nordsjælland Jørgen Simonsen

I en travl hverdag gør det en stor forskel for virksomhederne, når kommunen er medspiller frem for modspiller. Det har vores nordsjællandske kommuner arbejdet hårdt for at være, og det ses også i Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed, hvor de fleste af vores lokale kommuner har taget store skridt i en erhvervsvenlig retning.

Faktisk er erhvervsvenligheden steget i hele ti ud af 11 kommuner. Et stort klap på skulderen til Allerød, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal. Men også til Frederikssund, som trods tilbagegang er den anden mest erhvervsvenlige kommune i Nordsjælland. Det er godt gået.

Skattekroner og velfærd Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til de nordsjællandske kommuner for at tilbyde vores lokale virksomheder en god og effektiv service. Det er med til at gøre Nordsjælland til et attraktivt sted at drive virksomhed. Borgmester Karsten Søndergaard har en klar ambition om, at Egedal Kommune skal være blandt de bedste i Danmark, når det kommer til at være en erhvervsvenlig kommune. Det er den rette indstilling, og jeg håber, at det kan være mottoet i alle vores nordsjællandske kommuner.

Erhvervsvenlighed handler om at give virksomhederne de bedste betingelser for at skabe mere vækst og flere arbejdspladser. Det er alt sammen med til at skabe flere skattekroner til kommunekassen og dermed velfærd til alle i kommunen.

Derfor er det i alles interesse, at erhvervsvenligheden i Nordsjælland bliver ved med at stige. Vores kommuner arbejder allerede for sagen, så Nordsjælland er på vej i den rigtige retning, og det tegner godt for fremtiden. Jeg håber, at kommunerne vil starte med at se på den alt for lange ventetid på en byggetilladelse, som både borgere og virksomheder oplever.