Arkivfoto: John Jessen Hansen Foto: Picasa

DEBAT: Nedlæggelse af linje 55E vil være skidt

Debat Furesø Avis - 12. april 2020 kl. 07:02 Af Karsten Längerich, borgmester i Allerød Kommune (V) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nedlæggelsen af linje 55E mellem Allerød, Furesø og Ballerup indgå i Regions Hovedstadens sparekatalog for den kollektive trafik. Det vil være skidt for bl.a. Allerød, hvis det bliver gennemført, både for de mange gymnasieelever som benytter den og de øvrige daglige pendlere. Jeg har derfor i dag skrevet til Regionsrådet for at overbevise dem om at træffe en anden beslutning.

Gør ikke ruten stratisk Regionen har ved overdragelsen undladt at gøre ruten til en del af regionens strategiske busnet på trods af rutens store betydning for sammenhæng på tværs af S-togsfingrene Hillerød og Farum, koblingen til erhvervs- og uddannelsesinstitutioner i såvel Allerød, Farum og Ballerup. Et passagertab på 350.000 er et væsentligt passagertab i områder, hvor der ikke er de samme muligheder for kollektive alternativer som i tættere beboede områder.

Der er i den valgte prioritering lagt op til, at linje 55E udgør mellem 35 og 62 % af den samlede besparelse på den kollektive trafik i hovedstadsområdet, alt efter hvilket scenarie der vælges. Det synes jeg ikke er rimeligt.

Siden 2015 har regionen haft ansvaret for og budgettet til en del af den kollektive trafik. Regionen fik netop overdraget ansvaret og budgettet for de store linjer med regional betydning for at sikre sammenhæng i regionale hensyn. En af disse linjer er E55.

I sparekataloget fra MOVIA som er vedlagt som fagligt grundlag, fremgår det, at Region Hovedstaden har fritaget KBH for besparelser pga. omlægning til Nyt Bynet i 2019 og at Region H samtidigt har anmodet om at en række specifikke linjer indgår i kataloget, herunder linje 55E. Dette er ikke begrundet.

Passagertabet på 55E er estimeret til 350.000 passagerer. Det er ikke opgjort hvor der tabes passagerer på linjen, herunder i Allerød Kommune. Bussen betjener især Allerød Gymnasium, og det bemærkes, at gymnasiet har mange elever fra Furesø Kommune, fordi der i Farum alene er et privat gymnasium (Marie Kruses Gymnasium), der ligeledes modtager en del elever fra Allerød.

Bussen sikrer endvidere en hurtig kobling mellem Allerød og Farum stationer og sikrer dermed en større fleksibilitet i S-togsnettet for erhvervs- og uddannelsespendlere. Det gøre sig ligeledes gældende for koblingen til Lautrupparken, hvor ruten har succes på Ballerups del af ruten. Effekten ved at muligheden fjernes, kan vise sig at være større end passagertabet, da tabet af muligheden for at benytte linjen kan gøre erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner mindre attraktive. Dette er ikke vurderet i regionens oplæg.

De foreslåede besparelser for Region Hovedstaden på trafikområdet rammer skævt, dels er der friholdelsen af København, dels udgør nedlæggelsen af 55E en meget stor procentdel af besparelsen. Nedlæggelsen af den tværgående forbindelse er et strategisk slag mod den kollektive trafik og rammer gymnasieelever og erhvervsliv i Region Hovedstaden.

I forhold til de øvrige forslag er nedlæggelsen af 55E irreversibel, og forslaget betyder, at Allerød og Farum mister en tværgående kobling mellem S-togsnet, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, hvor de øvrige tiltag i kataloget i højere grad er en justering af serviceniveauer.