DEBAT: Natur og miljø bør forvaltes efter forsigtighedsprincipper

Furesø kommune markedsfører sig forståeligt gerne på at være en grøn kommune med masser af spændende natur og kulturlandskaber. Og vi borgere nyder at bo, hvor der ikke er langt til skov, mark og sø. Det er ikke noget, vi kan tage for givet, men noget vi skal værne om.

Kommunen skal roses for at tage en række grønne initiativer, men skal også holdes i ørerne, så udvikling af kommunen ikke sker på bekostning af det, vi alle holder af og værdsætter.