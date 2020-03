DEBAT: Luk ikke Undergrunden

Det kan kun skyldes, at man ikke har set Undergrundens forestillinger. Gå ind og se "Krigen", der opføres for anden gang den 15. marts, en cabaret-forestilling, der både er på et højt kunstnerisk niveau, morsom, underholdende og langt fra elitær! Det kan absolut anbefales.

Undergrunden har medvirket til at sætte Furesø på landkortet, og i de kredse, hvor vi færdes, tales der ofte med stor entusiasme om forestillingerne, ikke mindst de intime operaforestillinger, der har givet store og lidt anderledes oplevelser, end man kan opleve på de store scener. For elitært, siger nogle af byrådsmedlemmerne.

Vi har med stor undren og ikke mindst beklagelse konstateret, at Furesø Kommune vil nedlægge Egnsteatret Undergrunden. Et projekt, der i den grad må siges at være lykkedes, og som vi borgere i kommunen kan være stolte af.

Måske er der ingen mulighed for at omgøre beslutningen om lukning, og så kan vi borgere, der er meget glade for Undergrunden, sidde tilbage og spekulere på hvorfor? Årsagen er dunkel, for det kan umuligt være af økonomiske grunde.

Det er trods alt ikke et større beløb, som kommunen skyder i projektet, og ved at lukke Undergrunden mister man tilmed et statstilskud på flere mill. kr. Undergrunden er meget mere end "elitære" forestillinger og omfatter også opsøgende events, besøg på plejehjem m.m.