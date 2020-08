Sabine Kirchmeier. Arkivfoto

DEBAT: Liberal Alliance spreder fake news om gælden efter Brixtofte

Debat Furesø Avis - 07. august 2020 kl. 15:20 Af Sabine Kirchmeier, Kålundsvej 2 B, Farum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Med stor undren læser jeg Arne Rasks præsentation af Liberal Alliances politik. Han skriver, at der ikke er blevet afdraget på gælden efter Brixtofte i de sidste 10 år, og påstår, at "pengene er forsvundet undervejs". Det er jo lodret forkert.

Som tidligere byrådsmedlem for Socialdemokratiet fra 2000-2006 har jeg været med til at stoppe Brixtoftes vanvittige gældsætning og deltaget i at forhandle gældssaneringen med daværende indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Derfor har jeg rimelig god indsigt i de faktiske forhold, og derfor må jeg reagere.

Men man behøver ikke at have særligt indblik i forhistorien for at se, at Arne Rask ikke holder sig til sandheden. Alle kan gå ind på kommunens hjemmeside https://www.furesoe.dk/om-kommunen/fakta/furesoeaftalen/ og læse aftaledokumenterne. Man kan også se på afsnittet om finansiering i kommunens budget 2020 (side 2).

Så her kommer fakta:

Furesø Kommune startede med en gæld på 3 mia. kr. i 2007. Da renterne faldt, blev lånene lagt om i 2016. I 2018 var gælden skrumpet til 2,4 mia. kr. Der afdrages for tiden ca. 100 mio. kr. om året. Med udgangen af 2020 vil gælden fra Brixtofte være nede på 2,16 mia. kr. Der er med andre ord afdraget næsten 1 mia. kr. Samtidig er kommunen efter 11 års socialdemokratisk styre nr. 4 på listen over de mest effektivt drevne kommuner på Sjælland, kun overgået af Frederiksberg, Gentofte og Rudersdal.

Det er lykkedes for socialdemokraterne under Ole Bondo Christensens ledelse gennem hårdt og seriøst arbejde ikke blot af afdrage på gælden og drive kommunen effektivt, men samtidig også at udvikle Furesø til en omsorgsfuld og velfungerende kommune med stærke fællesskaber.

Jeg synes, at det er helt i orden, at Arne Rask og LA lufter politiske ideer, men der skal ikke spredes fake news. Det fik vi rigeligt af under Brixtofte.