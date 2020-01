DEBAT: Kulturen - det skidt?

Lad mig begynde dette læserbrev med et citat: ”Der findes kun et mørke, og det er uvidenhedens mørke”. (Shakespeare).

Hvad betyder det, hvis noget er elitært? Der er mange bud i ordbøgerne. Et af dem er, at ”elitært betyder det bedste”.

Et andet bud er, at ”det er svært forståeligt”.

Er det tilfældet, er det måske ikke noget for borgerne i Furesø Kommune?

Vi skal måske i det hele taget ikke se og opleve kunst og kultur, som noget vigtigt, centralt, idéskabende og udviklende?

Vi havde engang en undervisningsminister, som mente, ”At dét ikke alle kunne lære/forstå skulle ingen have tilbudt”. Heldigvis mener vores nuværende kulturminister ikke det. De to er og var dog fra det samme parti.

Siger vi i kommunen nej til Egnsteateret Undergrunden, siger vi også nej tak til annerkendelse, og et betragteligt statstilskud. Vi siger også nej til, at vores kommune viser sig som en kommune, der vil det bedste for borgerne - også på det kulturelle område.

Uanset partifarve, religiøs holdning er kunst og kultur noget centralt i det enkelte menneskes liv.

Er det elitært, at interessere sig for livsværdier, og er det noget, der er unødvendigt, ligegyldigt, overflødigt og alt for dyrt?

Måske er det for dyrt i Furesø Kommune at få viden og indsigt! Er det dét, der er problemet?

Jeg håber, at der er mange, der ligesom mig stiller sig uforstående overfor kommunens tilsyneladende vaklen og mangel på fremsynethed i forhold til at bevare Egnsteatret Undergrunden.

Hvis Undergrunden nedlægges, kan det måske være fordi nogen mener, at de ser Undergrundens program som værende elitært - altså ’svært forståeligt’ - og dermed uinteressant for borgerne i Furesø Kommune. Det kan vel ikke være rigtigt?!

Jeg begyndte med et citat. Lad mig også slutte med et citat af Kronprinsen der i 1813 sagde: ”Fordi man er fattig, behøver man ikke være dum”.