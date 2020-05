Arkivfoto Foto: Vlad Vasnetsov/Vlad - stock.adobe.com

DEBAT: Jeg oplevede toppen af hykleri

Debat Furesø Avis - 26. maj 2020 kl. 07:35 Af Finn Rudaizky, medlem af regionsrådet (DF) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat I mine mange år som politiker, tror jeg at aftenen den 19. maj 2020, bliver en som jeg altid vil huske. Der var møde i Region Hovedstaden. Aftenen blev "mindeværdig", fordi jeg oplevede toppen af hykleri, med forsøg på at snyde vælgerne og forsøg på at skjule, at man med helt urimelige besparelser på Gribskovbanen og buslinjerne 55E, 120, 380R, 390R, 250S, 40E, 400S, og 350S, forværrer passagerernes fremkommelighed og jager borgere fra den kollektive trafik direkte over i privatbiler. Og dermed skaber mere forurening. Mit udgangspunkt har altid været, at have respekt for demokratiske beslutninger - også når jeg ikke selv var enig. Jeg er tilhænger af, at man toner rent flag, altså siger hvad man mener.

Men, selvfølgelig også stemmer, som man siger. Alt andet er utroværdigt. Da S, SF, K, V, R, Å og LA havde fjernet 15 millioner kroner i besparelser til busruter, vidste man godt, at man havde en dårlig sag. De utallige protester fra borgere, kommuner og borgmestre talte sit tydelige sprog. For at sløre flertallets beslutning, udtalte flertallet bl.a., at "Regionsrådet ser med stor bekymring på udviklingen inden for offentlig transport i hovedstaden og de faldende passagertal. Vi vil derfor arbejde for, at stat, region og kommuner sammen finder løsninger, som f.eks. sikring af bedre fremkommelighed og styrkelse af sammenhængende knudepunkter, der kan vende udviklingen til gavn for klimaet, miljøet, trængslen og regionens pendlere og borgere".

Spørgsmålet må imidlertid stilles: hvis partierne virkelig er så "bekymrede", hvorfor pokker stemte de så ikke for DF og EL's ændringsforslag, om helt at undlade besparelser på den kollektive trafik ? Pengene var der jo. Det synes jeg borgerne skulle spørge de politikere om, som siger et og stemmer stik modsat. Demokratiet i Region Hovedstaden har trange vilkår, når politikere ikke tør stå ved, hvad de faktisk stemmer. I DF mener vi, at flertallet burde være ærlige og fortælle, at de slet ikke har ønsket, at give den kollektive trafik den prioritering, som borgerne ønsker. Alt andet er flugt fra virkeligheden.