DEBAT: Jeg håber, at denne ufatteligt dumme idé bliver taget af tavlen igen

Jeg ved, at Movia i sit idekatalog til besparing på den offentlige trafik har planlagt en nedlæggelse af 55E. Dette ville bare være super duper ubelejligt! Jeg ved også, at kommunerne den 22. april skal have et møde med trafikudvalget omkring mulig nedlæggelse af blandt andet denne linje.