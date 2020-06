Jørgen Simonsen, formand for Dansk Byggeri i Nordsjælland. Pressefoto

DEBAT: Jeg glæder mig i denne tid

Debat Furesø Avis - 25. juni 2020 kl. 09:45 Af Jørgen Simonsen, formand for Dansk Byggeri Nordsjælland Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Det var en god start på sommeren, da Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed blev offentliggjort. Den viser det, som heldigvis også har været min oplevelse, nemlig at de nordsjællandske kommuner har skruet gevaldigt op for erhvervsvenligheden. Særligt i Egedal, Allerød, Gribskov og Furesø, men også Frederiksund, og Helsingør har opnået flotte placeringer i top 30 over de bedste i Danmark til disciplinen erhvervsvenlighed. Og Hillerød, Fredensborg, Gribskov og Allerød ligger i den bedste halvdel. Kommunerne har i den grad gjort en indsats for at gøre det attraktivt at være virksomhed i Nordsjælland.

Det er gode nyheder for det lokale erhvervsliv i Nordsjælland. For virksomhederne er det nemlig ikke lige meget, om der er lang ventetid på fx sagsbehandlingen af byggetilladelser, eller om der opkræves høje eller ekstra afgifter. Det påvirker virksomhedernes konkurrenceevne og dermed også muligheden for at skabe vækst og arbejdspladser i lokalområdet.

Dansk Byggeri Nordsjælland plejer hvert år at tage på borgmesterbesøg i hele Nordsjælland, og i år glæder jeg mig ekstra meget til at snakke med vores lokale borgmestre om, hvordan vi kan få erhvervsvenligheden til at stige endnu mere i vores lokale kommuner. Tak for indsatsen. Lad os fortsætte det gode samarbejde.