Lene Munch-Petersen. Arkivfoto

DEBAT: Intet er besluttet om Kong Volmersvej

Debat Furesø Avis - 21. februar 2020 kl. 10:27 Af Lene Munch-Petersen, formand for udvalget for natur, miljø og grøn omstilling (S) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Kong Volmersvej står foran en renovering. Vejen er en privat fællesvej, og den er i meget dårlig stand. Derfor har kommunen påbudt, at vejen skal istandsættes. Baggrunden for, at kommunen er involveret i renoveringen er, at de berørte grundejere ikke selv har kunnet blive enige om, hvordan vejen skal istandsættes.

Ulla Hess spørger i et læserbrev, om det bidrager til den grønne omstilling, at forvaltningen i Furesø Kommune lægger op til at asfaltere vejen. Endvidere kritiserer hun kommunen for at have lagt sig fast på en finansieringsmodel, hvor kommunen betaler en mindre andel end tidligere.

De forskellige løsningsmuligheder har været drøftet indgående med Ulla Hess og andre med tilknytning til vejen.

Det korte svar her i avisen er, at der intet er besluttet. Hverken når det kommer til, hvem der skal betale hvor meget, eller hvad der er den bedste løsning for vejen. Og når det er sagt kan det ikke komme som en overraskelse for dem der benytter vejen, at der kommer en udgift til renovering af vejen.

Nu har forvaltningens forslag været i høring, hvorefter vi i udvalg for miljø, natur og grøn omstilling får lejlighed til at se på sagen i lyset af de indkomne høringssvar drøfte, hvordan vi mener, at en renovering med rimelighed skal finansieres, og om vejen skal asfalteres. Hvis vi beslutter væsentlige ændringer til forvaltningens forslag, vil vejkendelsen og udgiftsfordelingen blive sendt i fornyet høring hos de grundejere, der bliver berørt.