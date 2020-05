DEBAT: Inspiration til Kong Volmersvej

Jeg kan tilslutte mig, de medborgere, der taler for en grusbelægning i dette smukke naturområde, for enden af Farum sø. I går bemærkede jeg, at man i den modsatte ende af søen, på Farumsgårds Alle 30-32, vejen ned til Bådudlejningen, har renoveret med ny grusbelægning. - måske dette kunne være til inspiration for politikerne - i håb om, at de vil revurdere deres beslutning om asfaltering af Kong Volmersvej.