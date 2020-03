Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

DEBAT: Hvem sørger for gadebelysningen i Furesø Kommune?

Debat Furesø Avis - 03. marts 2020 kl. 10:01 Af Hesselbækpark 57, 3520 Farum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Da der et stykke tid ikke havde været lys i gadelampen ud for nr. 57 samt fire andre steder i bebyggelsen Hesselbækpark i den østlige del af Farum, ringede jeg d. 27. januar 2020 til ejendomskontoret, Farumsødal, for at bede dem om at skaffe os lys. Ejendomskontoret fortalte, at det var kommunen, som stod for belysningen.

Jeg ringede derfor til kommunen, og medarbejderen, som jeg talte med dér, fortalte, at opgaven var udliciteret til Ceas. Dem kunne jeg ringe til (jeg fik telefonnummeret) og bede om at gøre noget ved problemet.

Jeg fik fat på en medarbejder i Ceas. Jeg fortalte medarbejderen, at vi bor i den østligste del af Farum, ud mod markerne, og at her var meget mørkt om natten, så vi manglede lys. Han fortalte, at de havde mange opgaver lige nu, og at der kunne gå max 17 dage, før de kunne gøre noget ved problemet.

Da de 17 dage var gået, d. 13. februar, og der stadigvæk ikke var lys i lamperne, ringede jeg igen til Ceas og spurgte, hvorfor vi ikke havde fået lys. Den medarbejder, jeg talte med, fortalte mig, at der måtte være sket en misforståelse. Der kunne gå max 28 dage, før de kunne gøre noget ved problemet. De havde mange opgaver lige nu, de beklagede mange gange.

Flere beboere i bebyggelsen ringede til kommunen og beklagede sig over det manglende lys, og d. 20. februar skete der endelig noget. To af de fem gadelamper blev repareret. Men bl.a. ikke den uden for nr. 57.

Jeg ringede derfor til Furesø Kommune, Vej og Park, dagen efter, d. 21. februar. Fik fat på en medarbejder, som intet kendte til problemstillingen. Hun troede, at da Hesselbækpark var et almennyttigt boligområde, måtte det være boligselskabet, der stod for opgaven.

Jeg fortalte medarbejderen, at det var kommunens opgave, og at jeg af kommunen havde fået at vide, at opgaven var udliciteret til Ceas. Og at jeg havde kontaktet Ceas flere gange, hvor de havde fortalt mig om det maximale antal dage, der ville gå, før de kunne reparere lamperne. Nu kom en ny og for mig overraskende meddelelse. Det var ikke Ceas, som stod for opgaven, sagde medarbejderen, men Citylumen*. De havde skam stået for opgaven et års tid nu, fortalte hun.

Medarbejderen vidste, som nævnt, ikke noget om det manglende gadelys her i Hesselbækpark, så hun kunne derfor ikke fortælle mig, hvornår vi ville få lys. Hun ville kontakte mig telefonisk, når hun havde undersøgt, "hvad der var gået galt".

Kan det ikke gøres bedre? For mig at se, er det nærmest umuligt at overskue forretningsgangen på gadebelysningsområdet her i Furesø Kommune. Og jeg venter jo stadigvæk på at få lys i gadelampen.

*Citylumen står for gadebelysningen i Københavns Kommune, har jeg googlet mig frem til.