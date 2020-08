Steen Horstmann Larsen. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Grundløs beskyldning om fake news Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Grundløs beskyldning om fake news

Debat Furesø Avis - 16. august 2020 kl. 05:45 Af Steen Horstmann Larsen, næstformand i Liberal Alliance i Furesø, Klostergårdsvej 45, Værløse Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Sabine Kirschmeier beskylder i et indlæg på sn.dk Liberal Alliance og formanden for LA Furesø, Arne Rask, for at sprede fake news. Baggrunden er et længere indlæg, som Arne Rask har skrevet omkring prioriteter og fremtid for Furesø Kommune.

Ikke afdraget på gælden

Sabine Kirschmeier påstår, at Arne Rask skulle have skrevet, at der ikke er afdraget på Furesøs gæld de sidste 10 år. Dette er simpelthen ikke rigtigt, det er ikke noget, som Arne Rask har skrevet.

Pengene er forsvundet

Sabine Kirschmeier påpeger - korrekt - at Arne Rask skriver, at pengene er forsvundet undervejs (her menes tilskuddene som kompensation for gælden efter den gamle Farum Kommune). Dette kalder Sabine Kirschmeier lodret forkert.

Med udgangspunkt i Furesø Kommunes hjemmeside om sammenlægningsaftalen (samme reference, som Sabine Kirschmeier henviser til), så kan man se, at kompensationen til Furesø Kommune indeholder nogle besparelser ved omlægning af lån mv. og så nogle direkte tilførte midler. Den sidste kategori består af 3 elementer:

Ekstra skat på Farum delen af Furesø Kommune i årene 2007-13 (700 mio. kr.), et årligt statstilskud på 50 mio. kr. i årene 2007-2021 (800 mio. kr.) og et ekstra tilskud (aftalt i 2011) på 250 mio. kr. samlet for årene 2022-2040 - samlet for alle 3 elementer: 1,75 mia. kr.

På nuværende tidspunkt i 2020 er Farum-særskatten og statstilskuddet for årene 2007-19 opkrævet/udbetalt (i alt 1,4 mia. kr.) og er indgået i driften for Furesø kommune.

Så ud af de 1,75 mia. kr. i direkte tilskud er de 1.4 mia. kr. brugt - eller forsvundet som Arne Rask skriver - og det samtidig med, at vi stadig har en gæld på et godt stykke over 2 mia. kr. Arne Rasks udsagn er på ingen måde 'lodret forkert', som Sabine Kirschmeier skriver.

Fjerde mest effektive kommune på Sjælland

Sabine Kirschmeier skriver, at Furesø Kommune efter 11 års socialdemokratisk styre er den 4. mest effektivt drevne kommune på Sjælland. Jeg har bedt dokumentation for denne påstand. Først forklarede hun, at påstanden var baseret på tal for VIVE og baseret på 2019 budgettal. Disse tal kunne hun ikke give en reference til. Så angav hun en rapport fra VIVE med tal fra 2010-15, hvoraf det fremgår, at Furesø altså kun er den 10. mest effektive kommune på Sjælland (2015 tal). Så med mindre Sabine Kirschmeier har en 3. forklaring på, hvor hun har tallene fra, så er dette vel tæt på at være fake news?

Sabine Kirschmeier slutter sit oplæg af med at opfordre til ikke at sprede fake news. Denne opfordring er hermed givet tilbage.

Lad os diskutere politik i stedet for at forsøge at sværte hinanden til med grundløse beskyldninger.