DEBAT: Furesøs svageste ældre rammes af spareplaner

debat Furesø kommune skal spare og et flertal i byrådet lægger nu op til, at hårde besparelser skal ramme de allersvageste borgere i kommunen. Furesøs Seniorråd har kikket på spareplanerne i det budgetudkast, der netop nu er lagt ud til høring blandt borgerne et par uger. Det ser ikke godt ud for kommunens seniorer. Det er vigtigt for seniorrådet at gøre opmærksom på de planer, der er lagt frem, vil ramme uhørt hårdt for den svageste gruppe af Furesøs ældre. Vi vil også gøre byrådet opmærksom på, at Furesøs seniorer - altså alle over 60 år og som vi i seniorrådet er valgt til at repræsentere - udgør omkring ¼ af kommunens borgere og altså ikke bare er en lille minoritet, man i al stilhed kan slippe afsted med at udsætte for så kraftige besparelser. Og hvad er det så flertallet i byrådet lægger op til? F. eks. at nedlægge plejehjemspladser, mens der fortsat står svage ældre på venteliste til en plejehjemsplads. F. eks. at reducere i ældres mulighed for at tur til frisør, tandlæge eller måske et besøg for at lægge en blomst på kirkegården i ny og næ. F.eks. at skære i kommunens bemanding for at i stedet at lægge en række opgaver over på pårørende.