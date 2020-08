Sabine Kirchmeier. Arkivfoto

DEBAT: Furesøs gæld afvikles planmæssigt

Debat Furesø Avis - 25. august 2020 kl. 13:14 Af Sabine Kirchmeier, Kålundsvej 2B, Farum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT Arne Rask og Steen Horstmann har i tidligere indlæg sået tvivl om afviklingen af kommunens gæld fra Brixtoftetiden. Men gælden bliver afviklet planmæssigt. Det må der ikke herske tvivl om. Der er afdraget mere end 800 millioner kr. af den oprindelige gæld på 3 mia.kr.

Arne Rask skrev bl.a.:

"For 10 år siden fik Furesø Kommune en attraktiv aftale med staten, så den store gæld fra fortiden kunne afvikles. Det er ikke sket, så kommunen skylder fortsat 2,5 mia. kr. Pengene er forsvundet undervejs, og vi må forberede os på også de næste mange år at skulle afvikle gælden - ja måske de næste 25 år, hvis det fortsætter som nu".

Gælden efter Brixtofte er imidlertid ikke på 2,5 mia. kr., men på 2,183 mia. kr. pr. 31.6.2020. Der altså afdraget mere end 800 millioner kr. af den oprindelige gæld på 3 mia.kr. Og det er vel at mærke sket samtidig med en løbende effektivisering af kommunens drift.

Jeg er ked af, at jeg i mit tidligere indlæg ikke var præcis nok i min reference til, hvor effektiv kommunens drift faktisk er blevet. Men så får jeg til gengæld lejlighed til at være det her:

Ifølge den seneste Vive-undersøgelse af kommunernes drift fra 2015 ligger Furesø nummer 2 i Nordsjælland kun overgået af Rudersdal. Vi ligger nummer tre sammenlignet med kommunerne i hovedstaden kun overgået af Frederiksberg og Tårnby. Sammenlignet med Nordsjælland og hovedstaden ligger Furesø således nummer 4 med hensyn til effektiv drift. Det var det der burde have stået. Sammenlignes med hele Sjælland ligger Furesø på en 10. plads ud af 48 kommuner

På landsplan ligger Furesø på en 19. plads ud af 97 kommuner (LÆSØ er taget ud pga. atypiskhed)

Vive-undersøgelsen er ganske vist fra 2015, men jeg henviste samtidig også til en graf, som viser at Furesø også i 2018 er nr. 2 i Nordsjælland næst efter og meget tæt på Rudersdal og med driftsudgifter under landsgennemsnittet. Grafen er udarbejdet og forelagt ved et byrådsseminar i Furesø i 2019 af Kommunernes Landsforening. Alle aftaler om afviklingen af gælden er blevet indgået med Indenrigsministeriet, som selvfølgelig nøje har kontrolleret kommunens tal.

Det har været en omfattende proces at rette op på økonomien i kommunen, samtidig med at Farum og Værløse blev lagt sammen. Det viste sig hurtigt, at der ikke kunne opnås det driftsoverskud, som man i de første aftaler regnede med. Desuden var der fortsat store rente- og leasingudgifter. Alene kommunens udgifter til leasing og drift af Farum Park udgjorde i 2002 45 mio. kr. om året, og indtægterne kom i de første år sjældent op over et par millioner om året. I dag dækker indtægterne knapt nok driftsudgifterne på ca. 5 mio.kr.

Det virker så nemt bare at lægge tallene sammen, så borgerne får det indtryk, at der kunne være afdraget mere. Virkeligheden er mere kompleks. I de første 4 år efter sammenlægningen - hvor Venstre havde borgmesterposten - blev der stort set ikke afdraget på gælden, og kassebeholdningen var faretruende lav. De første 4 års provenu af ekstraskatten blev således slet ikke brugt til afdrag. Da socialdemokraterne kom til, blev der både afdraget, effektiviseret og opbygget en solid kassebeholdning, så kommunen i dag har en god og stabil økonomi.