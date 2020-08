DEBAT: Furesø Kommunes afvikling af gæld

Sammenligner æbler med pærer

Sabine Kirchmeier kommer frem til dette tal ved at bruge et tal på 3 mia kr. som oprindelig gæld og et nyt tal pr. ultimo juni 2020 på 2.182 mia. kr. og konkluderer, at der er afdraget mere end 800 mio. kr. af den oprindelige gæld.