DEBAT: Friplejehjem og boliger på Widexgrunden i Værløse

debat For ca. tre år siden fik to medlemmer af seniorrådet en invitation fra Lars Schønewolf fra Widex i Værløse, der fortalte om planer for området på Ny Vestergårdsvej, der har ligget hen i mange år, efter at Widex flyttede til Allerød Kommune. Planerne gik ud på, at der blev opført et friplejehjem på 72 boliger, hvor OK-fonden, der har mange plejehjem rundt om i landet, ville dække det virkeligt store behov for plejehjemspladser, som Seniorrådet i årevis har peget på. Endvidere indeholdt planerne opførelse af et antal private boliger, der var egnet til de borgere, der havde behov for en mindre bolig nær bymidten efter, at børnene havde forladt reden.