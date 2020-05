DEBAT: Fra mismod til højt humør i Akaciepark?

I Furesø Avis d. 29. april gør Bent Jensen sig lystig over de bekymringer, som jeg og en anden beboer i Akaciepark tidligere har givet udtryk for i avisen. Det er bare "op med humøret" og så stole på, at enigheden mellem kommunen og FCN´s ledelse om den fremtidige udvikling af området er en glædelig nyhed for andre end de sportsinteresserede.