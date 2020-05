Randi Mondorf, regionsrådsmedlem (V), skriver, at færre unge fra Værløse og Farum nu kan få ønsket om at gå på Gladsaxe Gymnasium opfyldt. PR-foto Foto: Søren Svendsen

DEBAT: Flere unge fra Værløse og Farum får ikke deres ønskede gymnasium

Debat Furesø Avis - 11. maj 2020 kl. 14:25 Af Randi Mondorf, medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden (V) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Desværre er det ikke nok til at sikre et antal unge fra Værløse og Farum deres ønskede gymnasie plads.

Det gav anledning til stor debat i regionsrådet tidligere på foråret, da et flertal ønskede at indføre kapacitetslofter på flere gymnasier i regionen, - herunder Gladsaxe, som kun fik lov at oprette 12 klasser mod ønsket 13.

Et flertal bestående af socialdemokrater, De radikale, SF, Alternativet og Enhedslisten mener ikke de unges ret til selv at vælge deres uddannelsessted og sociale fællesskab bør gå forud for et hensyn til de gymnasier, som ikke er så søgte.

Beslutningen om kapacitetslofter var vi i Venstre imod, sammen med de øvrige borgerlige partier. Vi mener det er meget vigtigt, at de unge selv kan vælge deres uddannelsessted og de faglige og sociale fællesskaber, de ønsker at indgå i. Det kommer der det bedste resultat ud af.

Vi mener også det er vigtigt at støtte og styrke fagligt stærke og velfungerende gymnasier, som eksempelvis Gladsaxe.

Nu har vi resultatet. Et usædvanligt stort antal unge har søgt Gladsaxe Gymnasium og i sidste øjeblik måtte fordelingsrådet gå imod deres egen beslutning og indstilling fra Børne- og Undervisningsministeriet og udvide kapaciteten på Gladsaxe til 13 klasser i det kommende skoleår. Det er naturligvis glædeligt, men ikke nok til at sikre alle unge fra Farum og Værløse en plads på deres ønskede gymnasium.

Som følge af det høje ansøgerantal må Gladsaxe stadig afvise 80 unge, - herunder en del fra Farum og Værløse, som har svært ved at finde alternativer i rimelig transportafstand fra deres hjem. Det er virkelig trist for de unge, som det nu går ud over.

Det er faktisk rigtig trist at få ret i sine antagelser, fordi det handler om unge menneskers fremtidsperspektiver.