DEBAT: Flere kunstgræsbaner, sportshaller og p-pladser i Farum Vest? Nej tak!

Det er skræmmende læsning, at Furesø Byråd giver mulighed for flere kunstgræsbaner i deres Forslag til Lokalplan 149 for Farum Vest samt Forslag til tillæg 9. Forslag til Tillæg 9 giver samtidig stadig mulighed for, at der bygges en 20 m høj sportshal (dome) til trods for, at mange utilfredse borgere gav udtryk for det modsatte under forhøringen sidste forår.

Byråd, hvorfor har I ikke lyttet? Hvad er meningen med en forhøring, når I bare alligevel tromler videre med jeres egen dagsorden?