DEBAT: Et radikalt anderledes budget - om vejen til resultater

Debat Furesø Avis - 25. september 2020 kl. 21:04 Af byrådsmedlem Tine Hessner, lokalformand Neel Ingstrup, næstformand Henrik Kenneth Lyngberg, kandidat Ole Kristensen, kandidat Anders M. Groth, ka Kontakt redaktionen

debat De store linjer er lagt i budgettet for de kommende to år. Og det er et radikalt anderledes budget end vi er vant til. Det kommende kommunalvalg står for døren, og det kan ses i de forskellige partiers positioner i budgetforhandlingerne. To fløje har valgt at distancere sig fra Socialdemokraterne. Det synes vi hos Radikale Venstre er ærgerligt. Vi havde gerne set et mere samlende budget - for Furesøs skyld.

Borgerne styrker forhandlingspositionen

For os har det været vigtigt at dreje kommunen i en god retning. Vi har lyttet, diskuteret, læst høringssvar og været i dialog med borgerne. Og i den proces har vi brugt vores forhandlingsposition og selvfølgelig rykket i budgetforslaget. Og det til det bedre.

Vi har sat stor pris på den omfangsrige kritik at forslaget om besparelser på klippekortsordningen. Det har gjort indtryk. Faktisk så meget indtryk, at vi har arbejdet hårdt for at få den af bordet. Det lykkedes som bekendt. Vi fandt endda en million mere til området. Det er god Radikal politik.

Besparelserne på den grønne omstilling og miljøinitiativpuljen har også været genstand for berettiget kritik. Det er bydende nødvendigt, at vi sætter skub i en grønnere fremtid - også i Furesø. Derfor er vi glade for at det lykkedes at få besparelserne af bordet. Og vi havde ønsket, at flere af de grønne partier havde støttet mere op om det arbejde ved forhandlingsbordet. Ærgerligt at man i stedet valgte at stå udenfor.

Det er også god radikal politik at få fjernet de bebudede besparelser på Skovhuset og give den nye ledelse arbejdsro. Vi har behov for et rigere kulturliv i Furesø, ikke et fattigere.

På børneområdet er det lykkedes at skabe flere muligheder decentralt i institutionerne. De kan nu selv disponere over eventuelle besparelser ved lukkedage. Det er god Radikal politik.

Takststigning på FFO-området er nu en realitet. Men den er mindre end først foreslået. Og dermed er den stadig lavere end gennemsnittet for de omkringliggende kommuner. Stigningen er med til at sikre, at vi stadig kan have gode FFO'er og fritidshjem i Furesø. Det er god Radikal politik. Og vi tror godt at forældrene vil betale for kvalitet. Havde man fra fløjene valgt at gå med i forhandlingerne, kunne vi måske sammen have fået stigningen til at være endnu mindre. Den chance valgte man at forpasse

Vejen til resultater går gennem politisk samarbejde - ikke fløjkrige

For os i Det Radikale Venstre er det vigtigt at skabe konkrete resultater. Derfor vil vi til hver en tid arbejde for at gøre vores indflydelse gældende i byrådet. Vi vil gøre fremtiden bedre end nutiden.

Det kræver også et budget i balance og derfor har de to alternative budgetoplæg fra hhv Ø og V/LA/DF gjort forhandlingerne sværere fordi de retter sig mod enkeltforslag som enten slet ikke finansieres eller finansieres urealistisk: Ø sætter sin lid til genforhandlingen af Furesøaftalen - de tager en gratis omgang som ikke er realistisk, ligesom den foreslåede skatteforhøjelse nok har meget svært ved at finde opbakning i byrådet. Det er altså ikke et reelt bud på finansiering på denne side af valget.

V-LA-DF vil bla. effektivisere administrationen, og lukke kontoen til flygtninge. Det første uden at give et bud på, hvad det skal betyde for kvaliteten i borgernes sagsbehandling.

ABC har vist en realistisk vej

I det samarbejde vi har haft med A og C har lige præcis realismen og ansvarligheden været den vinkel været der har bragt os sammen og ladet os blive om forhandlingsbordet. Og så har vi bøjet os mod hinanden hver især - det gør man, når man vil tage et samlet ansvar. Jo flere der melder sig ind i ABC-samarbejdet, jo bedre for borgerne.