Artiklen: DEBAT: Et par ord om Right to Dream og superligafodbold i Furesø Kommune

DEBAT: Et par ord om Right to Dream og superligafodbold i Furesø Kommune

Af Af Egil Hulgaard (K), formand for udvalget for byudvikling og bolig, Tine Hessner (R), formand for udvalget for kultur, fritid og idræt og Ole Bondo Christensen (S), borgmester i Furesø Kommune

Den professionelle fodboldklub, FC Nordsjælland, blev for nogle år siden købt af udenlandske investorer, ”Right to Dream Group”, der som et centralt forretningsområde arbejder med import, udvikling og videresalg af udenlandske fodboldspillere. Right to Dream ønsker derfor flere træningsfaciliteter, flere parkeringspladser uden for træningsanlægget, en overbygget kunstgræsbane (dome), og mulighed for at udvide deres fodboldakademi.

Vi har i Furesø Kommune over en længere periode haft en god dialog med FCN om at finde plads til de nye faciliteter og ca. 350 nye P-pladser. Udvalget for byudvikling og bolig (UBB) igangsatte i april 2019 en lokalplansproces med forhøring, møder med omkringliggende grundejerforeninger, parkeringsanalyser, o.s.v.

Sagen er senest behandlet i UBB i september 2019, hvor UBB tog stilling til, hvor domen skal placeres. På den baggrund har rådgiverfirmaet Cowi efterfølgende udarbejdet en miljørapport og et forslag til kommuneplantillæg- og lokalplan. Miljøvurderingen er sendt til FCN med henblik på de videre drøftelser. Et af de spørgsmål, der har været drøftet, er højden på domen. FCN har foreslået en højde på 20 meter, mens forvaltningen anbefalede 15 meter blandt andet af hensyn til naboerne. Det er blandt andet dette, miljøvurderingen belyser.

Sideløbende har Furesø Kommune været i dialog med Right to Dream om FCNs leje af stadion samt hotel- og konferencefaciliteterne. Aftalen skal som udgangspunkt genforhandles senest i oktober 2019, fordi vi som kommune er forpligtet til at opkræve en leje på markedsvilkår. Forvaltningen har derfor fået udarbejdet to uafhængige vurderinger af det skønnede aktuelle markedsniveau for lejemålet. Et enigt økonomiudvalg har i august 2019 tiltrådt et forhandlingsoplæg til en ny lejeftale, men FCN har endnu ikke ønsket at deltage i egentlige forhandlinger om den fremtidige lejeaftale.

Den 19. december 2019 kom så den meget overraskende nyhed om, at FCN/Right to Dream gennem mere end et år har deltaget i et forberedende arbejde med en developer og Hillerød Kommune om at bygge træningsfaciliteter, fodboldakademi og et stadion i tilknytning til byudviklingen ved det kommende supersygehus uden for Hillerød.

Det fremgår af pressen, at der er tale om en hensigtserklæring, som det i givet fald vil tage flere år at gøre til virkelighed.

Det stiller unægtelig samarbejdet mellem Right to Dream/FCN og Furesø Kommune i et nyt lys, og vi ser frem til et snarligt møde med Right to Dream for at høre, hvad der er op og ned. Vi er samtidig i tæt kontakt med Farum Boldklub, idet FCN spiller på superligalicens hos Farum Boldklub, der vidste lige så lidt om FCNs fremtidsplaner planer, som Furesø Kommune gjorde.

Det er overraskende, at FCN uden at involvere hverken Farum Boldklub eller Furesø Kommune har ført forhandlinger med Hillerød Kommune og en developer om at flytte store dele af virksomhedens aktiviteter ud af kommunen og væk fra den klub, som er jo historisk er grundlaget for FCNs nuværende aktiviteter.

I Furesø Kommune finder vi det vigtigt, at der er et godt samspil mellem elite og bredde. Vi finder FCNs aktiviteter blandt andet i forhold til kvindefoldbold meget spændende, og vi vil derfor gøre, hvad der er muligt for at fastholde vores lokale superliga-klub og en spændende virksomhed som Right to Dream her i Furesø. I dette tilfælde skal der tre til en Tango: Nemlig Right to Dream, Farum Boldklub og Furesø Kommune. Vi ser frem til de fortsatte forhandlinger i den kommende tid.