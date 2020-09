Arkivfoto: John Jessen Hansen Foto: Picasa

DEBAT: Et endnu bedre Furesø

Furesø Avis - 01. september 2020 kl. 14:15

Af Gustav Juul, gruppeformand og borgmesterkandidat (V)

debat Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti fremsatte i den forgange uge et fælles budgetudspil. Et budgetudspil, der har fokus på at vi skal satse på bedre ældrepleje, bedre normeringer i daginstitutionerne, udvidelse af skolen i Jonstrup, bedre tilbud til de unge, mere frit valg, mere uplejet natur, bekæmpe overløb af spildevand til vores søer, mere kollektiv trafik, mindre CO2-udledning, grøn omstilling, omdannelse af dele af Farum Midtpunkt til andels- eller ejerlejligheder og mindre og mere effektiv administration.

Med udgangspunkt i det budgetforslag som borgmesteren fremlagde på Økonomiudvalgsmødet fremsatte vi mere end 40 ændringsforslag, forslag som samlet set ville give et bedre Furesø som beskrevet ovenfor. Over halvdelen af vores forslag blev støttet af Enhedslisten, ingen af vores forslag blev støttet af Socialdemokratiet, det Radikale Venstre eller de Konservative. Hverken dem hvor vi øger servicen, forbedre vores miljø eller hvor vi reducerer administration og bureaukrati. Ja ikke engang vores forslag om at omlægge dele af vores kollektive trafik til grøn energi eller det at afsætte 4 millioner kr. mere om året til bedre normering i vores daginstitutioner kunne finde opbakning.

I stedet stemte Socialdemokratiet, det Radikale Venstre og de Konservative et forslag igennem, som øger forældrebetalingen med knapt 1.900 kr om året pr barn til FFO1, skærer på kulturen, fastholder urimelige gebyrer for vores unge idrætsudøvere, ikke bakker op om et lokalt skoletilbud fra 0. - 6. kl. i Jonstrup, skærer i støtten til de ældres aktiviteter, ikke sikrer at vi reducerer udløbet af spildevand i vores søer, fastholder vores busdrift i dieseldrift og flere andre forslag som ikke bringer Furesø i den rigtige retning.

Vi, i Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti ønsker et Furesø, hvor det borgernære er i fokus, hvor der bliver passet bedre på vores fælles natur og borgernes penge. Derfor valgte vi et helstøbt forslag til forhandling, og ikke kun bidder og symbolske fragmenter hist og her. Vi vil fortsat forfølge den retning og vi kan kun opfordre borgerne til at deltage i debatten, komme med høringssvar og måske endda møde op til byrådsmødet onsdag d. 2. september kl. 18.00 og hører hvad Socialdemokratiet, det Radikale Venstre og de Konservative svarer, når vi stiller spørgsmål til deres budgetforslag og deres retning for Furesøs udvikling.